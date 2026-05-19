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SAÚDE

SJC passa a disponibilizar Implanon a mulheres de 14 a 49 anos

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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PMSJC
SJC passa a disponibilizar Implanon a mulheres de 14 a 49 anos
SJC passa a disponibilizar Implanon a mulheres de 14 a 49 anos

A Prefeitura de São José dos Campos ampliou o acesso ao Implanon na rede municipal de saúde. O contraceptivo passou a ser disponibilizado para mulheres entre 14 e 49 anos que não pretendem engravidar.

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Antes da mudança, o método era oferecido apenas para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.

A aplicação é feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve do município. As unidades contam com profissionais responsáveis pela avaliação e orientação sobre o método contraceptivo indicado para cada paciente, levando em conta fatores como idade, condições clínicas e planejamento familiar.

Além do Implanon, a rede municipal disponibiliza outros métodos contraceptivos gratuitos, entre eles:

  • anticoncepcional oral e injetável;
  • DIU de cobre;
  • laqueadura;
  • vasectomia.

Para receber atendimento, não é necessário encaminhamento médico. O atendimento pode ser iniciado diretamente na UBS.

O Implanon é um contraceptivo reversível de longa duração, conhecido pela sigla LARC. O implante atua por até três anos na prevenção da gravidez.

Segundo informações da Prefeitura, o método tem eficácia superior a 99%. O uso pode ser indicado também para mulheres que amamentam, têm hipertensão ou histórico de trombose, desde que haja avaliação médica.

De acordo com a administração municipal, a ampliação do acesso aos contraceptivos faz parte das ações voltadas à saúde da mulher e ao planejamento reprodutivo na cidade.

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