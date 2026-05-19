A Prefeitura de São José dos Campos ampliou o acesso ao Implanon na rede municipal de saúde. O contraceptivo passou a ser disponibilizado para mulheres entre 14 e 49 anos que não pretendem engravidar.

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Antes da mudança, o método era oferecido apenas para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.