A Prefeitura de São José dos Campos ampliou o acesso ao Implanon na rede municipal de saúde. O contraceptivo passou a ser disponibilizado para mulheres entre 14 e 49 anos que não pretendem engravidar.
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Antes da mudança, o método era oferecido apenas para adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade.
A aplicação é feita nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Resolve do município. As unidades contam com profissionais responsáveis pela avaliação e orientação sobre o método contraceptivo indicado para cada paciente, levando em conta fatores como idade, condições clínicas e planejamento familiar.
Além do Implanon, a rede municipal disponibiliza outros métodos contraceptivos gratuitos, entre eles:
- anticoncepcional oral e injetável;
- DIU de cobre;
- laqueadura;
- vasectomia.
Para receber atendimento, não é necessário encaminhamento médico. O atendimento pode ser iniciado diretamente na UBS.
O Implanon é um contraceptivo reversível de longa duração, conhecido pela sigla LARC. O implante atua por até três anos na prevenção da gravidez.
Segundo informações da Prefeitura, o método tem eficácia superior a 99%. O uso pode ser indicado também para mulheres que amamentam, têm hipertensão ou histórico de trombose, desde que haja avaliação médica.
De acordo com a administração municipal, a ampliação do acesso aos contraceptivos faz parte das ações voltadas à saúde da mulher e ao planejamento reprodutivo na cidade.