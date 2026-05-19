Noeli Aparecida Ferreira morreu em Jacareí aos 57 anos nesta última segunda-feira (18). Ela foi sepultada na manhã desta terça, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

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Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a partida tão precoce. "Descansa em paz minha prima. Que Papai do Céu te receba de braços abertos, você jamais será esquecida", escreveu a prima Tania Tuca.