20 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

'Jamais será esquecida'; adeus Noeli, 57 anos, no Vale

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Noeli Aparecida Ferreira
Noeli Aparecida Ferreira

Noeli Aparecida Ferreira morreu em Jacareí aos 57 anos nesta última segunda-feira (18). Ela foi sepultada na manhã desta terça, no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antonio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a partida tão precoce. "Descansa em paz minha prima. Que Papai do Céu te receba de braços abertos, você jamais será esquecida", escreveu a prima Tania Tuca.

Priscila Machado também desejou forças para a família. "Descanse em paz noeli que deus te receba de braços abertos meus sentimentos aos familiares", disse.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários