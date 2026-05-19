Eliane Gonçalves da Silva morreu aos 58 anos nesta terça-feira (19), em Jacareí. Ela será sepultada na manhã desta quarta-feira (20), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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Ainda jovem, Eliane partiu cedo e deixou a família de luto. Nas redes sociais, muitos lamentaram.