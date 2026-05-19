Eliane Gonçalves da Silva morreu aos 58 anos nesta terça-feira (19), em Jacareí. Ela será sepultada na manhã desta quarta-feira (20), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
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Ainda jovem, Eliane partiu cedo e deixou a família de luto. Nas redes sociais, muitos lamentaram.
Leni Machado, tia dela, não escondeu a tristeza. "Meus sentimentos minha sobrinha Cheelly Silva que o Senhor Espírito Santo Consolador console o seu coração te dê forças, e conforto pra todos os Familiares e Amigos", escreveu.
Sueli Aparecida também lamentou. "Muito triste a notícia...Pessoa maravilhosa, meus sinceros sentimentos a família".