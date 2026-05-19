20 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
LUTO

Adeus, Eliane, 58 anos; deixou família de luto em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Eliane Gonçalves da Silva morreu aos 58 anos
Eliane Gonçalves da Silva morreu aos 58 anos

Eliane Gonçalves da Silva morreu aos 58 anos nesta terça-feira (19), em Jacareí. Ela será sepultada na manhã desta quarta-feira (20), no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ainda jovem, Eliane partiu cedo e deixou a família de luto. Nas redes sociais, muitos lamentaram.

Leni Machado, tia dela, não escondeu a tristeza. "Meus sentimentos minha sobrinha Cheelly Silva que o Senhor Espírito Santo Consolador console o seu coração te dê forças, e conforto pra todos os Familiares e Amigos", escreveu.

Sueli Aparecida também lamentou. "Muito triste a notícia...Pessoa maravilhosa, meus sinceros sentimentos a família".

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários