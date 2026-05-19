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PRISÃO

Polícia faz operação contra jogos de azar no Mercado de Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Polícia fez operação no Mercado de Taubaté
Polícia fez operação no Mercado de Taubaté

A Polícia Civil, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, realizou nesta terça-feira (19) uma operação contra a exploração ilegal de jogos de azar na cidade.

A ação, chamada Operação Game Over, teve como objetivo combater pontos de apostas clandestinas, entre elas o conhecido jogo do bicho.

Durante diligências no Mercado Municipal de Taubaté, os policiais civis localizaram três pessoas que, segundo a investigação, estavam envolvidas na prática ilegal. Elas foram identificadas e conduzidas à delegacia especializada.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu duas máquinas usadas para registro de apostas, diversos canhotos e três celulares. Os aparelhos deverão passar por análise e ajudar no aprofundamento das investigações.

Os envolvidos foram autuados com base na lei que trata da exploração ilegal de jogos de azar.

De acordo com a Deic, novas etapas da Operação Game Over deverão ser realizadas com o objetivo de desarticular a atuação de grupos ligados à exploração de jogos de azar em Taubaté.

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