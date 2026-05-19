A Polícia Civil, por meio da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté, realizou nesta terça-feira (19) uma operação contra a exploração ilegal de jogos de azar na cidade.

A ação, chamada Operação Game Over, teve como objetivo combater pontos de apostas clandestinas, entre elas o conhecido jogo do bicho.

Durante diligências no Mercado Municipal de Taubaté, os policiais civis localizaram três pessoas que, segundo a investigação, estavam envolvidas na prática ilegal. Elas foram identificadas e conduzidas à delegacia especializada.