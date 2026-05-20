Chamada de “Área 51 tecnológica” pelo ufólogo Edison Boaventura Jr., a cidade de São José dos Campos desempenha papel central no estudo sobre objetos extraterrestres, além de ter sido o principal palco da ‘Noite Oficial dos Óvnis’, o segundo episódio mais importante da Ufologia brasileira.
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Segundo Boaventura, praticamente todos os objetos não identificados coletados no Brasil passaram por análises em São José, antes de serem enviados aos Estados Unidos.
Ocorreu com o metal da explosão em Ubatuba e com diversos outros casos ufológicos em todo o país, incluindo a ‘Noite Oficial dos Óvnis’, em 19 de maio de 1986.
Na ocasião, durante 10 dias, militares de São José, de Guaratinguetá e moradores da região avistaram luzes estranhas no céu.
“Começou com avistamento na Torre de Controle de São José. Só no primeiro dia mais de 2.000 testemunhas, com avistamento visual e radar, em São José e Guará”, diz Boaventura.
Perseguição aos objetos voadores
Houve perseguição de caças brasileiros aos 21 objetos voadores esféricos e luminosos, testemunho de Ozires Silva que pilotava um avião naquela noite e até imagens feitas pelo fotógrafo Adenir Britto, de São José, cujos negativos foram confiscados pelos americanos.
“Foram feitos vários relatórios e alguns estão no Arquivo Nacional. Um deles traz as considerações finais, dizendo que o fenômeno refletia inteligência pela capacidade de acompanhar e manter distância, de voar em formação e de forma rápida, podendo até ser não tripulada”, conta Boaventura.
Segundo ele, relatos de militares apontam que foi feita gravação em vídeo, de pelo menos uma hora, dos objetos voadores em São José, mas as imagens continuam secretas.
“Dois documentos falam a respeito de vídeos, mas essas imagens não foram liberadas. Ozires escreveu em seu livro ‘Decolagem de um Sonho’ sobre esse avistamento. Ele tentou se aproximar do Ovni. Uma vez me encontrei com ele num avião e me contou sobre o episódio, dizendo que viu um objeto que mudava de cor, velocidade e dinâmica.”