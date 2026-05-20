Chamada de “Área 51 tecnológica” pelo ufólogo Edison Boaventura Jr., a cidade de São José dos Campos desempenha papel central no estudo sobre objetos extraterrestres, além de ter sido o principal palco da ‘Noite Oficial dos Óvnis’, o segundo episódio mais importante da Ufologia brasileira.

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Segundo Boaventura, praticamente todos os objetos não identificados coletados no Brasil passaram por análises em São José, antes de serem enviados aos Estados Unidos.