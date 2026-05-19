Chamada de “Área 51 tecnológica” pelo ufólogo Edison Boaventura Jr., a cidade de São José dos Campos desempenha papel central no estudo sobre objetos extraterrestres, além de ter sido o principal palco da ‘Noite Oficial dos Óvnis’, o segundo episódio mais importante da Ufologia brasileira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ele aconteceu há 40 anos, em 19 de maio de 1986, no Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stumpf, em São José dos Campos.