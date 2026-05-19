O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou nessa terça-feira (19) a lei da chamada reforma administrativa, que recria a maior parte dos 130 cargos comissionados da Prefeitura que foram considerados inconstitucionais pela Justiça.

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Pela decisão judicial, 130 dos 174 cargos comissionados da Prefeitura deveriam ser considerados extintos a partir do dia 20 de maio de 2026. Ou seja, a administração municipal passaria a contar com apenas 44 cargos comissionados a partir dessa quarta-feira.