Três pessoas foram presas em flagrante na noite desta segunda-feira (18) suspeitas de furtar produtos de um supermercado, no Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no Supermercado Barbosa, localizado na Rua José de Campos. Funcionários do estabelecimento acompanharam a ação pelo sistema de câmeras de segurança e identificaram três suspeitos agindo de forma coordenada dentro da loja.
Ainda segundo o registro policial, o grupo teria usado dois carrinhos de compras para selecionar produtos e ocultar parte das mercadorias em sacolas e mochila. As imagens também teriam mostrado os suspeitos circulando por corredores, reunindo os itens e redistribuindo os produtos antes de tentar deixar o local.
Parte do grupo saiu pela lateral do supermercado sem efetuar o pagamento. Uma das mulheres chegou a passar pelo caixa e pagar apenas alguns produtos, enquanto outros itens permaneceram escondidos.
Os funcionários abordaram os suspeitos do lado de fora do estabelecimento, após orientação do setor de monitoramento. As mercadorias foram recuperadas.
Entre os produtos furtados estavam bebidas alcoólicas, energéticos, carnes, frios, maionese e outros itens alimentícios. O valor total dos produtos foi estimado em R$ 1.338,86.
Os três suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos, onde permaneceram presos em flagrante por furto qualificado. Segundo o boletim, não houve arbitramento de fiança na delegacia.
As imagens das câmeras de segurança foram entregues à Polícia Civil e devem auxiliar na apuração do caso.