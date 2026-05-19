Três pessoas foram presas em flagrante na noite desta segunda-feira (18) suspeitas de furtar produtos de um supermercado, no Jardim Morumbi, na zona sul de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu no Supermercado Barbosa, localizado na Rua José de Campos. Funcionários do estabelecimento acompanharam a ação pelo sistema de câmeras de segurança e identificaram três suspeitos agindo de forma coordenada dentro da loja.