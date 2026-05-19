Morreu nesta terça-feira (19), aos 55 anos, o fotógrafo Vinícius Rangel, que também era funcionário da Prefeitura de Guaratinguetá. A causa da morte não foi divulgada.
Em nota, a administração municipal manifestou profundo pesar pelo falecimento de Vinícius Rangel, servidor municipal que atuava na Secretaria da Fazenda no atendimento da dívida ativa.
“Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando força e conforto a todos”, disse a Prefeitura.
OVALE apurou que ele foi encontrado morto em sua casa, na manhã desta terça-feira, em Guaratinguetá. Vinícius morava sozinho. Suspeita-se de que ele tenha passado mal durante a noite e morrido vítima de uma parada cardíaca.
O corpo do fotógrafo deve ser sepultado nessa quarta-feira (20), em Guaratinguetá.
Vinícius era muito querido na cidade e respeitado por seu trabalho como fotógrafo, principalmente registrando casamentos e festividades. Ele deixa um legado de amor à profissão, ao serviço público e à família e amigos.