20 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Adeus, Vinícius: fotógrafo e servidor público morre em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Facebook
Vinícius Rangel tinha 55 anos
Vinícius Rangel tinha 55 anos

Morreu nesta terça-feira (19), aos 55 anos, o fotógrafo Vinícius Rangel, que também era funcionário da Prefeitura de Guaratinguetá. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em nota, a administração municipal manifestou profundo pesar pelo falecimento de Vinícius Rangel, servidor municipal que atuava na Secretaria da Fazenda no atendimento da dívida ativa.

“Neste momento de dor, nos unimos em solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, expressando nossos mais sinceros sentimentos e desejando força e conforto a todos”, disse a Prefeitura.

OVALE apurou que ele foi encontrado morto em sua casa, na manhã desta terça-feira, em Guaratinguetá. Vinícius morava sozinho. Suspeita-se de que ele tenha passado mal durante a noite e morrido vítima de uma parada cardíaca.

O corpo do fotógrafo deve ser sepultado nessa quarta-feira (20), em Guaratinguetá.

Vinícius era muito querido na cidade e respeitado por seu trabalho como fotógrafo, principalmente registrando casamentos e festividades. Ele deixa um legado de amor à profissão, ao serviço público e à família e amigos.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários