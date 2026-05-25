Taubaté registrou um aumento de 57% na quantidade de motociclistas mortos em acidentes de trânsito nos primeiros quatro meses de 2026 comparado a igual período de 2025. Os óbitos passaram de 7 para 11.
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Os motociclistas representaram 58% do total de vítimas em acidentes de trânsito em Taubaté em 2026. A cidade fechou o quadrimestre com 19 óbitos em rodovias e vias municipais, 26,67% de crescimento frente ao ano passado, que teve 15 mortes.
Já a morte de motoristas de automóveis caiu 66,7% na comparação anual em Taubaté, segundo o Infosiga. Foram dois mortos neste ano contra seis no ano passado.
De acordo com o Infosiga, Taubaté registrou um total de 822 sinistros de trânsito em 2026, de janeiro a abril, com uma frota de 137.158 veículos. A cidade tem 3,50 óbitos por 10 mil veículos e 15,28 óbitos por 100 mil habitantes.
Considerando os custos com saúde derivados dos acidentes de trânsito, a cidade gastou R$ 109,86 milhões no ano passado com os sinistros.