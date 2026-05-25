Taubaté registrou um aumento de 57% na quantidade de motociclistas mortos em acidentes de trânsito nos primeiros quatro meses de 2026 comparado a igual período de 2025. Os óbitos passaram de 7 para 11.

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Os motociclistas representaram 58% do total de vítimas em acidentes de trânsito em Taubaté em 2026. A cidade fechou o quadrimestre com 19 óbitos em rodovias e vias municipais, 26,67% de crescimento frente ao ano passado, que teve 15 mortes.