A vizinha da mulher que sofreu uma tentativa de feminicídio em Ubatuba, no Litoral Norte, segue internada em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos. Ela teve queimaduras em quase todo corpo durante o incêndio provocado pelo suspeito do crime, na última sexta-feira (15).
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De acordo com boletim da Santa Casa de São José dos Campos, a paciente permanece internada sob cuidados intensivos desde 15 de maio.
Ela encontra-se em grave estado geral, com aproximadamente 30% da superfície corporal acometida por queimaduras. A mulher segue em acompanhamento médico contínuo, sem previsão de alta até o momento.
O caso aconteceu no bairro Rio Escuro. A vítima, de 49 anos, morava em uma casa no mesmo quintal da ex-companheira do suspeito, alvo principal do ataque. Segundo familiares, ela tentou fugir das chamas, mas acabou correndo em direção ao fogo.
Suspeito foi preso
O suspeito do crime, de 24 anos, foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, ele atacou a ex-companheira, de 25 anos, com golpes de canivete e incendiou a casa onde ela estava.
Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados por volta da 1h10 para atender uma ocorrência de esfaqueamento e incêndio em uma residência na Rua Afonso Barbosa.
No local, os agentes apuraram que o suspeito foi até a casa da ex-companheira e desferiu diversos golpes de canivete contra ela. Em seguida, ele teria ateado fogo no imóvel, provocando um incêndio que se espalhou pelo local.