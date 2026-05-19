A vizinha da mulher que sofreu uma tentativa de feminicídio em Ubatuba, no Litoral Norte, segue internada em estado grave na Santa Casa de São José dos Campos. Ela teve queimaduras em quase todo corpo durante o incêndio provocado pelo suspeito do crime, na última sexta-feira (15).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com boletim da Santa Casa de São José dos Campos, a paciente permanece internada sob cuidados intensivos desde 15 de maio.