Abre um pacotinho aqui, outro ali, troca aqui, troca ali, bate bafo na escola... e a Copa foi passando, passando e chegando ao seu final. Perto da decisão, o placar era de empate. Às vésperas da decisão, cada um de nós carregava o mesmo drama: uma única figurinha separava o sonho da eternidade. Estávamos a uma figurinha do sonho.

E havia um requinte de crueldade naquele empate, coisa dos deuses do futebol ou de Nossa Senhora da Panini: eu tinha a figurinha que faltava para o meu irmão, o escudo da Colômbia; Julio tinha o escudo da Suécia, que faltava para mim.

Diante daquele impasse, em uma tarde taubateana qualquer, eu estava emburrado com o álbum incompleto na mão (já sem nenhum tostão no bolso). “Julio, à época com 8 anos, aproximou-se e me deu a figurinha da Suécia. Ele havia arrancado do álbum dele, em um gesto mais bonito do que um gol de Pelé, Messi, Ronaldo ou Maradona. Aquele foi o maior gol da história das Copas do meu mundo.