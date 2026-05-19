Um acidente envolvendo uma carreta deixou o trânsito complicado no começo da tarde desta terça-feira (19), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo na altura do km 148 e atingiu o guard rail da rodovia. Com o impacto, parte da carreta ficou sobre a pista, o que provocou lentidão no trecho.