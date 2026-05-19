20 de maio de 2026
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ACIDENTE

Carreta bate em guard rail e complica trânsito na Dutra em SJC

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Acidente na Dutra
Acidente na Dutra

Um acidente envolvendo uma carreta deixou o trânsito complicado no começo da tarde desta terça-feira (19), na Rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle do veículo na altura do km 148 e atingiu o guard rail da rodovia. Com o impacto, parte da carreta ficou sobre a pista, o que provocou lentidão no trecho.

Por causa do acidente, apenas uma faixa da rodovia ficou liberada para a passagem dos veículos. A concessionária responsável pela via foi acionada para auxiliar na sinalização do local e na remoção da carreta.

Apesar do susto e dos transtornos no trânsito, ninguém ficou ferido.

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