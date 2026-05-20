Duas rodovias e duas avenidas urbanas lideram o ranking de mortes em acidentes de trânsito em São José dos Campos nos últimos 12 meses, segundo dados do Infosiga.
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Nesse período, a cidade registra 78 pessoas mortas em acidentes de trânsito, mesmo número de óbitos do intervalo anterior.
O local de São José com mais mortes em acidentes é a rodovia Presidente Dutra, com 16 óbitos nos últimos 12 meses. Depois aparece a rodovia Carvalho Pinto (SP-70), com sete mortes no mesmo período.
As avenidas Tancredo Neves e Teotônio Vilela são as vias urbanas com mais vítimas fatais no trânsito no intervalo de um ano, com quatro mortes cada uma. Em seguida aparece a SP-66 (Estrada Velha São Paulo-Rio), com três.
Outras três avenidas de São José registram duas morte cada: Astronautas, Juscelino Kubitschek e Pico das Agulhas Negras. A avenida Jorge Zarur registra um óbito.
Acidentes de trânsito
Quanto ao ranking das vias com mais acidentes de trânsito sem vítima fatal, após a liderança absoluta da Via Dutra (233 sinistros), aparecem as avenidas Juscelino Kubitschek (31) e Tancredo Neves (20).
A rodovia Carvalho Pinto vem na sequência com 18 acidentes. Três avenidas aparecem em seguida: Teotônio Vilela (13), Astronautas (8) e Pico das Agulhas Negras (6). A SP-66 aparece com dois sinistros sem vítimas fatais.
De acordo com o Infosiga, o gasto público com o setor de saúde em razão dos acidentes de trânsito foi de R$ 191,82 milhões em São José, nos últimos 12 meses.
Perfil das vítimas
“Observa-se uma concentração de registros em determinadas faixas etárias para ambos os gêneros. O gênero masculino apresenta maior incidência em diversas faixas etárias. A faixa etária de 20 a 24 anos para o gênero masculino demonstra um volume significativo de registros”, aponta análise do Infosiga.
“Em contrapartida, algumas faixas etárias registram menor número de ocorrências em ambos os gêneros. As faixas etárias mais elevadas, a partir dos 60 anos, apresentam um padrão de menor volume de registros para o gênero feminino”, complementa.