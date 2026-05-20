Duas rodovias e duas avenidas urbanas lideram o ranking de mortes em acidentes de trânsito em São José dos Campos nos últimos 12 meses, segundo dados do Infosiga.

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Nesse período, a cidade registra 78 pessoas mortas em acidentes de trânsito, mesmo número de óbitos do intervalo anterior.