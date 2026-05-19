A Embraer vai selecionar estudantes do ensino superior para a nova edição de seu programa de estágio. São 200 vagas para alunas e alunos de diversas áreas do conhecimento, com disponibilidade para atuação no modelo 100% presencial, principalmente no estado de São Paulo. O interesse dos candidatos no aprendizado constante conta pontos durante a seleção.
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“A Embraer opera em um setor global e altamente tecnológico, priorizando o senso de colaboração e troca cultural entre nossos mais de 25 mil colaboradores em diferentes partes do mundo. É nesse ambiente que nosso programa de estágio se desenvolve, impulsionando talentos e a paixão por fazer a diferença”, afirmou Andreza Alberto, vice-presidente de Pessoas, ESG e Comunicação Corporativa da Embraer.
“Nossos estagiários têm a oportunidade de atuar em projetos reais, interagir com especialistas e contribuir para desafios que impactam o futuro da aviação, ampliando suas possibilidades de efetivação ao final do ciclo”, completou Renata Valentim, diretora de Pessoas na Embraer.
São José dos Campos, Botucatu, Taubaté, Gavião Peixoto, Sorocaba e a capital paulista concentram a maior parte das posições. É necessário que os candidatos residam nas regiões dessas cidades ou tenham disponibilidade para mudança – vagas para trabalho remoto são exceção.
Para participar do processo seletivo, as pessoas devem acessar o site da Embraer (clique aqui) até 5 de junho de 2026. Metade das vagas será destinada a grupos sub-representados -- principalmente mulheres, pessoas negras/pardas e pessoas com deficiência (PCDs). O início do programa para os aprovados está previsto para setembro de 2026, com bolsa-auxílio e benefícios.