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COMBATE AO TRÁFICO

Suspeita de gerenciar tráfico internacional é presa em Pinda

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SSP
Suspeita de tráfico internacional de drogas é presa em Pindamonhangaba
Suspeita de tráfico internacional de drogas é presa em Pindamonhangaba

Uma mulher foi presa em Pindamonhangaba durante uma ação da 2ª Dope (Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas). Ela é acusada de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. A prisão ocorreu na segunda-feira (18), em cerco policial, quando tentou deixar o imóvel onde estava escondida.

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De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ela é apontada como a operadora financeira de uma organização internacional de tráfico de drogas, exercendo funções estratégicas na estrutura criminosa, como o gerenciamento, a lavagem de dinheiro e a ocultação de patrimônio adquirido ilicitamente.

A indiciada é sócia de uma empresa proprietária de um avião interceptado pela Polícia Federal em abril de 2025, em Santa Rita do Araguaia (GO). A aeronave transportava 470 quilos de cocaína.

Ela foi encaminhada para audiência de custódia e deve ser transferida para um Centro de Detenção Provisória, onde permanecerá à disposição da Justiça Federal.

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