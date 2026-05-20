Uma mulher foi presa em Pindamonhangaba durante uma ação da 2ª Dope (Delegacia de Capturas do Departamento de Operações Policiais Estratégicas). Ela é acusada de envolvimento com o tráfico internacional de drogas. A prisão ocorreu na segunda-feira (18), em cerco policial, quando tentou deixar o imóvel onde estava escondida.

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De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), ela é apontada como a operadora financeira de uma organização internacional de tráfico de drogas, exercendo funções estratégicas na estrutura criminosa, como o gerenciamento, a lavagem de dinheiro e a ocultação de patrimônio adquirido ilicitamente.