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BASQUETE FEMININO

São José Basket desafia o vice-líder Araraquara fora de casa

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Victor Barreto / Agência NTZ
São José Basket desafia o vice-líder Araraquara fora de casa
São José Basket desafia o vice-líder Araraquara fora de casa

As meninas do São José Basketball visitam o Araraquara na noite desta quarta-feira (20), a partir das 20h30, no ginásio do Sesi, em Araraquara, pelo segundo da edição 2026 da LBF (Liga de Basquete Feminino).

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Sob comando do técnico Leandro Leal, as joseenses vêm de duas derrotas consecutivas em casa, sendo a última delas por 71 a 67 para o Campinas, em um jogo equilibrado e com resultado já esperado, por conta da qualidade técnica das adversárias.

Agora, o São José terá outra ‘pedreira’ pela frente, já que Araraquara também é uma das forças da competição. Ainda assim, as meninas joseenses esperam surpreender e voltar com um bom resultado.

No momento, o time da região está em oitavo lugar entre 10 participantes, com cinco vitórias, sete derrotas e 41,7% de aproveitamento. Já o Araraquara está em segundo lugar, com 12 vitórias, duas derrotas e 85,7% de aproveitamento.

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