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Com a força de Zito, a sabedoria de Aymoré Moreira, o talento quase divino de Pelé e a resiliência de Ronaldo Fenômeno, o Vale do Paraíba está presente na rota da trajetória da Seleção Brasileira na história das Copas do Mundo. E também na série 'O Vale na Copa', de OVALE , em seis capítulos.

Entre promessas, o "evangelho perdido" do Rei do futebol, milagres futebolísticos, treinos escondidos na Serra da Mantiqueira, com a presença de Mané Garrincha e companhia, e histórias perdidas pelo tempo, a nossa região ajudou a costurar -- fio por fio -- as cinco estrelas da camisa brasileira.

Quer contar a saga da Seleção em Copas? Então, com todo respeito ao mister Carlo Ancelotti, é indispensável escalar os seis capítulos desta história que têm o Vale como protagonista. Episódios de bola no pé e fé na bola.

Está no azul da camisa de 1958, inspirado no manto de Nossa Senhora Aparecida. Está no gol decisivo de Zito, filho de Roseira, na final da Copa de 1962. Está nos treinos da Seleção em Campos do Jordão, antes do bicampeonato mundial. Está na passagem quase folclórica de Pelé por Taubaté, onde o Rei escreveu uma redação que virou lenda. E reaparece anos depois, nas promessas de Ronaldo Fenômeno à Padroeira do Brasil antes do penta de 2002.