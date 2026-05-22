São José dos Campos registrou 40% de aumento na morte de motociclistas em acidentes de trânsito neste ano comparado a 2025. Os óbitos passaram de 10 para 14 no período de janeiro a abril, segundo dados do Infosiga.

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Trata-se do mesmo percentual de crescimento de mortes relacionadas a motos no Vale do Paraíba, que teve 40,43% de alta em 2026 comparado a 2025: 66 óbitos contra 47 no ano passado.