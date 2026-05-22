São José dos Campos registrou 40% de aumento na morte de motociclistas em acidentes de trânsito neste ano comparado a 2025. Os óbitos passaram de 10 para 14 no período de janeiro a abril, segundo dados do Infosiga.
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Trata-se do mesmo percentual de crescimento de mortes relacionadas a motos no Vale do Paraíba, que teve 40,43% de alta em 2026 comparado a 2025: 66 óbitos contra 47 no ano passado.
Nas mortes em geral, São José dos Campos terminou o quadrimestre com 9% a mais de vítimas em acidentes de trânsito: 24 óbitos ante 22.
O número de motociclistas mortos em 2026, na cidade, praticamente empata com o ano mais mortal da série histórica do Infosiga, desde 2015. De janeiro a abril de 2024, 15 mortes em acidentes ocorreram com a vítima em uma moto. No ano passado foram 10 e neste ano, 14.
Em comparação, os dois anos com mais mortes no trânsito em São José da série histórica tiveram menos óbitos de motociclistas nos quatro primeiros meses.
Em 2016, com 94 mortes em acidentes, a cidade teve 10 mortes de motociclistas no quadrimestre. Com 90 óbitos em 2015, o ano registrou 8 óbitos de janeiro a abril.