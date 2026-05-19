O corpo da adolescente Radja Gouvêa Pinheiro, de 14 anos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (19) em Cruzeiro, sob forte comoção e tristeza de familiares e amigos. Ela morreu na segunda-feira (18). A causa da morte não foi divulgada.
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Familiares, amigos e moradores de Cruzeiro prestaram as últimas homenagens à jovem, cuja morte causou grande comoção no município. O velório aconteceu na Funerária Santa Clara e reuniu dezenas de pessoas abaladas pela perda precoce.
O sepultamento foi realizado às 9h, no Cemitério Jardim Santa Clara, também sob forte clima de emoção. Amigos e familiares acompanharam o cortejo e se despediram de Radja em meio a lágrimas, abraços e homenagens.
A adolescente era filha do ex-vereador Nelson Pinheiro Jr., conhecido como “Gordo da Vila Batista”, que morreu em junho do ano passado em um acidente de carro.
Mensagens
Centenas de mensagens de carinho e solidariedade pela morte de Radja foram publicadas nas redes sociais por amigos, conhecidos e moradores.
“Que o nosso Papai Deus acolha está pequena e que o Espírito Santo de Deus traga o consolo a todos os familiares”, disse Débora Duarte.
“Que tristeza perder uma filha, tinha tudo para seguir a vida, que Deus console seus corações. Só Deus para força”, afirmou Leni Geraldo.
Daniela Portela comentou: “Meus sentimentos a família de todo coração. Vimos ela nascer e crescer. Muito triste, linda menina, Jesus console”.
Tati Ferreira escreveu: “Quando uma mãe perde um filho todas nós sentimos uma dor também. Muito triste. Que Deus a receba de braços abertos e dê o conforto que ela precisa neste momento”.