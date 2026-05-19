O corpo da adolescente Radja Gouvêa Pinheiro, de 14 anos, foi sepultado na manhã desta terça-feira (19) em Cruzeiro, sob forte comoção e tristeza de familiares e amigos. Ela morreu na segunda-feira (18). A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Familiares, amigos e moradores de Cruzeiro prestaram as últimas homenagens à jovem, cuja morte causou grande comoção no município. O velório aconteceu na Funerária Santa Clara e reuniu dezenas de pessoas abaladas pela perda precoce.