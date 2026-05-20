20 de maio de 2026
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SAÚDE

SJC amplia oferta do contraceptivo Implanon na rede pública

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Implante contraceptivo é inserido sob a pele do braço e libera hormônios
Implante contraceptivo é inserido sob a pele do braço e libera hormônios

A Prefeitura de São José dos Campos ampliou o acesso ao Implanon, método contraceptivo em forma de implante subdérmico, para mulheres de 14 a 49 anos. Antes restrito a adolescentes e pacientes vulneráveis, agora o implante está disponível para toda a população nas UBSs Resolve da cidade por meio da rede SUS, sem necessidade de encaminhamento.

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O que é o Implanon

O Implanon é um contraceptivo de longa duração com eficácia superior a 99%, superando inclusive a laqueadura. Trata-se de um pequeno bastão inserido sob a pele do braço que libera hormônios de forma contínua por até três anos, sem depender do uso diário da paciente.

Por ser seguro e apresentar poucos efeitos colaterais, ele pode ser utilizado inclusive por lactantes, hipertensas ou mulheres com histórico de trombose.

Além do implante, a rede pública de São José dos Campos continua oferecendo métodos tradicionais, como pílulas, injetáveis, DIU de cobre, laqueadura e vasectomia.

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