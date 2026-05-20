A Prefeitura de São José dos Campos ampliou o acesso ao Implanon, método contraceptivo em forma de implante subdérmico, para mulheres de 14 a 49 anos. Antes restrito a adolescentes e pacientes vulneráveis, agora o implante está disponível para toda a população nas UBSs Resolve da cidade por meio da rede SUS, sem necessidade de encaminhamento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O que é o Implanon

O Implanon é um contraceptivo de longa duração com eficácia superior a 99%, superando inclusive a laqueadura. Trata-se de um pequeno bastão inserido sob a pele do braço que libera hormônios de forma contínua por até três anos, sem depender do uso diário da paciente.