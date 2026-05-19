Um homem de 49 anos, foragido da Justiça, foi localizado e preso em Ubatuba durante uma ação da Polícia Civil. A prisão ocorreu no sábado (16), por volta das 21h24, numa pousada da rua Quinze, na Praia do Itamambuca.

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Acusado de homicídio, ele tinha um mandado de prisão expedido na cidade de Socorro (SP), com validade até maio de 2046.