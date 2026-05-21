A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou aumento de 40,43% na morte de motociclistas em 2026 comparado a 2025, de janeiro a abril. Foram 66 mortes neste ano contra 47 no ano passado, transformando 2026 no ano mais mortal para motociclistas na região em toda a série histórica do Infosiga, desde 2015.

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Os 66 motociclistas mortos em acidentes de trânsito na região neste ano representaram 56,41% do total de 117 óbitos no trânsito do Vale. Trata-se de uma ligeira queda ante o percentual do primeiro trimestre, que foi de 58,75%.