A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) registrou aumento de 40,43% na morte de motociclistas em 2026 comparado a 2025, de janeiro a abril. Foram 66 mortes neste ano contra 47 no ano passado, transformando 2026 no ano mais mortal para motociclistas na região em toda a série histórica do Infosiga, desde 2015.
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Os 66 motociclistas mortos em acidentes de trânsito na região neste ano representaram 56,41% do total de 117 óbitos no trânsito do Vale. Trata-se de uma ligeira queda ante o percentual do primeiro trimestre, que foi de 58,75%.
O número de mortes é o maior da série histórica do Infosiga para o primeiro quadrimestre, superando até mesmo os quatro primeiros meses de 2015, até então o ano com mais mortes em acidentes de trânsito na região, com 417. Naquele ano, 53 motociclistas perderam a vida na região, representando 38% do total de 139 óbitos para o período.
Depois de 2015, a morte de motociclistas caiu para 31 no primeiro quadrimestre de 2017, o período com menos acidentes fatais envolvendo motos da série histórica para os quatro primeiros meses.
Nos anos seguintes, o número de motociclistas subiu e chegou a 53 em 2022 e em 2024, caindo para 47 no ano passado, mas voltando a subir em 2026 para 66, recorde da série histórica.
O aumento acontece no ano em que o total de mortes em acidentes de trânsito caiu 8,59% no Vale do Paraíba na comparação com 2025, reduzindo de 128 para 117 óbitos.
Campanha
No começo de outubro do ano passado, o Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) lançou uma campanha para reduzir as mortes de motociclistas no estado.
Segundo o órgão estadual, a campanha foi lançada para mudar comportamentos de risco. O alvo principal é o excesso de velocidade.
“Imagine que você vem dirigindo a sua moto a 50 km/h e algo inesperado acontece. Você levaria alguns segundos até conseguir parar por completo. Agora, imagine que você estivesse vindo a 60 km/h”, diz o texto da campanha, que é interrompido pelo som da batida. “10 km acima do limite. A diferença entre a vida e a tragédia.”
A campanha, cujo tema é “Não corra. A velocidade não perdoa”, foi desenvolvida em parceria com a Iniciativa Bloomberg para a Segurança Viária Global (BIGRS), com apoio técnico da Vital Strategies.
A peça para TV é protagonizada por Bruno Santos, um motociclista que sobreviveu a um sinistro. “Você está tendo a chance de aprender isso neste vídeo. Eu aprendi aqui, nesta rua”, diz ele de sua cadeira de rodas.