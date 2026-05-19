A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) manteve a tendência de queda nas mortes em acidentes de trânsito com 8,59% de redução no primeiro quadrimestre deste ano comparado a igual período do ano passado. Os óbitos caíram de 128 para 117, segundo dados do Infosiga.
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O índice de sinistros com vítimas não fatais também caiu 19,41% na mesma base de comparação: 1.665 ocorrências contra 2.066 de janeiro a abril de 2025.
Abril de 2026 registrou 37 mortes no trânsito e se tornou o terceiro mês de abril com mais óbitos da série histórica do Infosiga, desde 2015. Os outros são abril de 2016 (49 mortes) e abril de 2015 (38).
As 117 mortes em acidentes de trânsito nos quatro primeiros meses de 2026 representam o menor número de óbitos para o mesmo período desde 2024, quando 112 pessoas perderam a vida em acidentes na região.
Na série histórica do Infosiga, que começa em 2015, o quadrimestre menos mortal no trânsito da região foi em 2021 e 2017, com 90 mortes em cada ano. O mais mortal ocorreu em 2026, com 143 vítimas fatais em quatro meses.
Cidades
As cidades com mais mortes no trânsito entre janeiro e abril de 2026 foram São José dos Campos (24 óbitos), Taubaté (19), Jacareí (10), Ubatuba (9), Pindamonhangaba (8), Caçapava (7), Lorena (6) e Caraguatatuba (6).
São José dos Campos aumentou os óbitos no trânsito em 9% no acumulado deste ano: 24 mortes contra 22 ocorrências de janeiro a abril de 2025.
Taubaté aumentou 26%, com 19 mortes contra 15 no ano passado. Em Jacareí, os óbitos variaram de 9 para 10.
Motos
A redução das mortes não foi acompanhada pelos motociclistas, que continuam liderando o ranking de óbitos no trânsito na região.
No primeiro quadrimestre, os motociclistas aumentaram a participação no total de mortes em acidentes de trânsito, com 66 óbitos dentre as 117 mortes no total, o que representa 56,41% da totalidade – o percentual era de 54% no primeiro bimestre.
Os pedestres aparecem em segundo, com 21 mortes e 17,95% do total, seguidos dos carros (15 / 12,82%) e das bicicletas (8 / 6,84%).
Os motociclistas tiveram um aumento de 40,43% nas mortes neste ano na comparação com o ano passado, considerando o intervalo de janeiro a abril. Foram 66 óbitos em 2026 contra 47 no ano passado.
O mês de abril registrou mais do que o dobro de mortes de motociclistas na região na comparação com o ano passado. Os óbitos passaram de 8 para 19. A boa notícia é que as mortes caíram na comparação com março de 2026, que registrou 22 óbitos de motociclistas na região.
Histórico
O Vale terminou 2025 com 398 pessoas mortas em acidentes de trânsito, aumento de 4% na comparação com 2024, que registrou 382 óbitos.
O ano encerrou com o maior número de mortes em acidentes desde 2016, quando 412 pessoas perderam a vida no trânsito da região. O ano mais mortal segue sendo 2015, o primeiro da série histórica do Infosiga, que teve 417 mortes no Vale.