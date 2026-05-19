A RMVale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte) manteve a tendência de queda nas mortes em acidentes de trânsito com 8,59% de redução no primeiro quadrimestre deste ano comparado a igual período do ano passado. Os óbitos caíram de 128 para 117, segundo dados do Infosiga.

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O índice de sinistros com vítimas não fatais também caiu 19,41% na mesma base de comparação: 1.665 ocorrências contra 2.066 de janeiro a abril de 2025.