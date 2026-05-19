20 de maio de 2026
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LEILÃO DO GAIA

Casemiro doa camisa da Seleção para leilão beneficente em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Volante Casemiro
Volante Casemiro

O volante joseense Casemiro, recém-convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, doou uma camisa oficial autografada para o leilão beneficente do Gaia (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo).

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O item promete ser um dos grandes destaques do evento Boteco do Bem, que acontece no dia 25 de maio, no espaço Estação Coronel, no bairro Urbanova, São José dos Campos.

Arrecadações

Todo o valor arrecadado com os lances do leilão e com a venda de convites será integralmente revertido para as ações de apoio desenvolvidas pela instituição. Há mais de 20 anos, o Gaia atua na região, promovendo a inclusão, o desenvolvimento e a qualidade de vida de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) e de suas famílias.

Sobre o Boteco do Bem

O evento une gastronomia, solidariedade e entretenimento em um formato de jantar beneficente. A programação conta com cardápio completo de comida de boteco, atrações musicais ao vivo e o leilão solidário de itens exclusivos.

Ingressos

Os ingressos são limitados. Para quem deseja participar desta noite solidária e dar um lance para a camisa autografada pelo craque da Seleção, as entradas devem ser adquiridas antecipadamente pela plataforma Sympla.

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