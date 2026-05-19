O volante joseense Casemiro, recém-convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, doou uma camisa oficial autografada para o leilão beneficente do Gaia (Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo).

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O item promete ser um dos grandes destaques do evento Boteco do Bem, que acontece no dia 25 de maio, no espaço Estação Coronel, no bairro Urbanova, São José dos Campos.

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