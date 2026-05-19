Motoristas que trafegam pelos trechos do Contorno Sul, Contorno Norte e pela Serra Nova, na Rodovia Tamoios, devem ficar atentos às alterações no trânsito. Uma série de manutenções noturnas programadas interditará os túneis dessas regiões.
As atividades de manutenção ocorrem sempre das 22h às 6h do dia seguinte. De acordo com a concessionária responsável, o cronograma foi planejado para minimizar os impactos no fluxo de veículos.
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Cronograma
Terça-feira (19) e quinta-feira (21)
A manutenção ocorre no Contorno Norte e na Serra Nova. No Contorno, haverá o fechamento total da via e os usuários deverão utilizar a Rodovia Rio-Santos (SP-055) como rota alternativa. Já na Serra Nova, o fluxo de veículos será totalmente desviado para a Serra Antiga, que operará temporariamente com uma pista para cada sentido da via.
Quarta-feira (20)
A manutenção ocorre no Contorno Sul. Não haverá bloqueio total da rodovia. Durante os trabalhos, um dos túneis será fechado e o trânsito fluirá pelo túnel vizinho, que passará a operar em sistema de mão dupla.
Orientação
A orientação é para que os condutores redobrem o cuidado ao aproximar-se dos trechos em obras e respeitem a sinalização vigente. O calendário com as manutenções previstas para a próxima semana deve ser divulgado nos próximos dias pela administração da via.