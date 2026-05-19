Motoristas que trafegam pelos trechos do Contorno Sul, Contorno Norte e pela Serra Nova, na Rodovia Tamoios, devem ficar atentos às alterações no trânsito. Uma série de manutenções noturnas programadas interditará os túneis dessas regiões.

As atividades de manutenção ocorrem sempre das 22h às 6h do dia seguinte. De acordo com a concessionária responsável, o cronograma foi planejado para minimizar os impactos no fluxo de veículos.

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Cronograma