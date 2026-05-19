Um motorista de 61 anos foi capturado por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Ubatuba, na tarde dessa segunda-feira (18). Segundo a corporação, o homem foi condenado pela justiça, pelo crime de estupro de vulnerável, por abusar de um menino, e tem 12 anos a cumprir de pena.

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A captura ocorreu durante uma fiscalização de caminhões no km 32 da BR-101 (rodovia Rio-Santos), em Ubatuba.