Um motorista de 61 anos foi capturado por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Ubatuba, na tarde dessa segunda-feira (18). Segundo a corporação, o homem foi condenado pela justiça, pelo crime de estupro de vulnerável, por abusar de um menino, e tem 12 anos a cumprir de pena.
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A captura ocorreu durante uma fiscalização de caminhões no km 32 da BR-101 (rodovia Rio-Santos), em Ubatuba.
O homem foi preso pelos agentes da PRF e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Ubatuba, onde foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.
A prisão ocorreu no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data lembrada em 18 de maio.
De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista passou por exame no pronto-socorro de Ubatuba e ficou à disposição da Justiça. Ele não indicou nenhum familiar para a comunicação da prisão.