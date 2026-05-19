20 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Condenado por abusar de menino, idoso é capturado em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PRF
Captura foi feita por equipe da PRF
Captura foi feita por equipe da PRF

Um motorista de 61 anos foi capturado por equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Ubatuba, na tarde dessa segunda-feira (18). Segundo a corporação, o homem foi condenado pela justiça, pelo crime de estupro de vulnerável, por abusar de um menino, e tem 12 anos a cumprir de pena.

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A captura ocorreu durante uma fiscalização de caminhões no km 32 da BR-101 (rodovia Rio-Santos), em Ubatuba.

O homem foi preso pelos agentes da PRF e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Ubatuba, onde foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor.

A prisão ocorreu no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data lembrada em 18 de maio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista passou por exame no pronto-socorro de Ubatuba e ficou à disposição da Justiça. Ele não indicou nenhum familiar para a comunicação da prisão.

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