A expansão da produção de diesel na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, faz parte do pacote de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras no estado de São Paulo. Com os investimentos, cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão gerados no estado.
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Os recursos foram anunciados nessa segunda-feira (18) em Paulínia, no interior de São Paulo, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
“Nesse plano estão previstos R$ 37 bilhões para o estado de São Paulo nesse quinquênio 2026 e 2030. São investimentos em exploração e produção, em refino, em transição energética, em gás natural, em responsabilidade social, em arte e cultura. Então, tudo isso é Petrobras no estado de São Paulo”, disse Magda.
Lula afirmou que a empresa estatal deve ser vista como um patrimônio do povo brasileiro. “Ela é um exemplo para o povo brasileiro, a melhor e mais rentável empresa do país. É como se fosse a menina ou o menino de ouro. Fortalecer a Petrobras é algo muito importante.”
Revap
Entre os investimentos da Petrobras até 2030, está a ampliação de unidade de Hidrotratamento de Diesel da Revap, em São José dos Campos, com impacto no aumento da produção de Diesel S-10.
Segundo a Petrobras, a unidade já está operando e contribui com a redução da dependência de diesel importado. A parcela dos R$ 37 bilhões que será investida na Revap não foi divulgada.
Em janeiro deste ano, a Revap iniciou a operação da HDT (Unidade de Hidrotratamento). Com a novidade, a refinaria mira ampliar em 80% a produção de diesel S-10, combustível de baixo teor de enxofre.
O aumento da capacidade será viabilizado pela otimização do parque de refino, que realocará parte da produção anteriormente destinada ao diesel S-500 para suprir a crescente demanda por combustíveis mais limpos.
Atualmente, a refinaria possui capacidade de processamento de até 252 mil barris de petróleo por dia, respondendo por cerca de 14% da produção de derivados da Petrobras.
A unidade também se destaca na produção de querosene de aviação, atendendo aproximadamente 75% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos, além de produzir gasolina e GLP (gás liquefeito de petróleo) para a Região Metropolitana do Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo.
Investimentos
Segundo a Petrobras, o valor a ser investido fortalece a posição da empresa no estado de São Paulo, com destaque para projetos inovadores em refino, biorrefino, E&P, descarbonização e geração de energia sustentável.
Parte do investimento (R$ 6 bilhões) será aplicada na Replan (Refinaria de Paulínia), a maior da Petrobras, responsável pelo abastecimento de mais de 30% do território brasileiro. Por seu faturamento anual, a Replan representa, aproximadamente, 1% do PIB do Brasil.
“Ela tem capacidade, por enquanto, para processar 434 mil barris de petróleo por dia. Ela abastece de derivados 30% do território brasileiro e é capaz de gerar combustível para 80 mil ônibus por dia e 380 mil carros, ônibus com diesel, carros por óleo e gasolina”, disse a presidente da Petrobras.
Com previsão de conclusão em 2027, o projeto de ampliação da capacidade de processamento da Replan vai possibilitar o incremento da produção dos atuais 434 mil barris por dia para 459 mil barris por dia, um aumento de 5%.
Estado de São Paulo
Além da Replan e da Revap, outros investimentos da Petrobras em São Paulo contemplam a implantação de Unidade de SAF e Diesel Renovável na RPBC (Cubatão), com previsão de partida até 2030.
Aumento da capacidade da Unidade de Craqueamento Catalítico Fluido de Resíduos na Recap (Mauá), permitindo o uso mais eficiente de óleos do Pré-Sal. Projeto previsto para conclusão em 2028.
Implantação do oleoduto OBAPI (Barueri-Pilões), que passará por 13 municípios de São Paulo e irá fortalecer a logística de transporte de derivados, reduzindo riscos socioambientais.
Construção de novo píer no Terminal Aquaviário de Santos e instalação de tancagem para bunker B24, aprimorando a logística portuária, gerando maior capacidade para movimentação de derivados e aumentando a eficiência no abastecimento nacional.
Investimentos na Bacia de Santos em poços complementares e exploratórios, além de manutenções operacionais. Os principais campos a receberem recursos são Sapinhoá, Mexilhão e Aram.