A expansão da produção de diesel na Revap (Refinaria Henrique Lage), em São José dos Campos, faz parte do pacote de R$ 37 bilhões em investimentos da Petrobras no estado de São Paulo. Com os investimentos, cerca de 38 mil postos de trabalho diretos e indiretos serão gerados no estado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os recursos foram anunciados nessa segunda-feira (18) em Paulínia, no interior de São Paulo, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.