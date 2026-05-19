Um homem relatou à Polícia Civil que foi perseguido, agredido e ameaçado pelo ex-companheiro da atual convivente no bairro Itapeva, em Paraibuna. O ataque com pauladas e tiro foi registrado pela Polícia Civil na segunda-feira (18), como lesão corporal e ameaça.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 22 anos, afirmou que trafegava com uma motocicleta a trabalho pela Estrada Vicinal do Itapeva, em Paraibuna, quando foi surpreendida pelo suspeito, que também estava em uma moto.