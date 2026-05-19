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CARRO NOVO

Governo lança linha de crédito para motoristas de aplicativo

Por Luyse Camargo | Brasil
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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O Governo Federal vai oferecer linhas de crédito com condições especiais para taxistas e motoristas de aplicativo por meio do novo programa "Move Aplicativos".

A medida visa ao fortalecimento da categoria, permitindo o acesso facilitado a recursos para o financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

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Um dos objetivos do programa é diminuir a dependência dos trabalhadores em relação às locadoras de automóveis. Muitos motoristas trabalham com carros alugados e acabam tendo renda reduzida. Com o programa, será possível acesso a crédito com taxas e prazos de pagamento diferenciados para renovação da frota.

O Move Aplicativos segue o modelo de funcionamento do Move Brasil, que financia frotas de grande porte, como caminhões e ônibus.

As taxas e condições serão divulgadas na manhã desta terça-feira (19) após o lançamento do programa pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante evento em São Paulo.

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