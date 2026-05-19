O Governo Federal vai oferecer linhas de crédito com condições especiais para taxistas e motoristas de aplicativo por meio do novo programa "Move Aplicativos".

A medida visa ao fortalecimento da categoria, permitindo o acesso facilitado a recursos para o financiamento de veículos, manutenção e capital de giro.

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