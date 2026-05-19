A Atech, empresa de tecnologia do Embraer, abriu na segunda-feira (18) as inscrições para o seu programa de estágio 2026. A iniciativa é voltada a estudantes do ensino superior interessados em atuar em projetos de tecnologia no Brasil e no exterior. As inscrições seguem até 25 de maio, e o processo prevê integração dos selecionados em agosto.

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O programa oferece oportunidades em áreas consideradas estratégicas pela companhia, incluindo Recursos Humanos, Financeiro, Tecnologia e Projetos. Segundo a empresa, os estagiários poderão atuar em diferentes frentes operacionais e corporativas, com participação em projetos ligados ao desenvolvimento tecnológico.