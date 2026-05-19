A Atech, empresa de tecnologia do Embraer, abriu na segunda-feira (18) as inscrições para o seu programa de estágio 2026. A iniciativa é voltada a estudantes do ensino superior interessados em atuar em projetos de tecnologia no Brasil e no exterior. As inscrições seguem até 25 de maio, e o processo prevê integração dos selecionados em agosto.
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O programa oferece oportunidades em áreas consideradas estratégicas pela companhia, incluindo Recursos Humanos, Financeiro, Tecnologia e Projetos. Segundo a empresa, os estagiários poderão atuar em diferentes frentes operacionais e corporativas, com participação em projetos ligados ao desenvolvimento tecnológico.
A proposta inclui acompanhamento de profissionais das respectivas áreas e acesso a trilhas de capacitação voltadas ao desenvolvimento técnico e profissional dos participantes.
Além da bolsa-auxílio, os estudantes selecionados terão acesso a benefícios corporativos oferecidos pela empresa. Acesse a página do programa de estágio na internet (clique aqui).
Entre eles estão assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, auxílio-transporte, vale-refeição e vale-alimentação por meio de cartão flexível, acesso ao Wellhub, programas de treinamento e desenvolvimento e folga no mês de aniversário.
Etapas do processo seletivo
Após as inscrições, os candidatos passarão por triagem curricular e avaliações conduzidas pelas equipes de Recursos Humanos e gestores das áreas contratantes.
O processo será concluído com o onboarding dos aprovados, programado para os dias 10 e 11 de agosto.
De acordo com a Atech, o programa faz parte da estratégia de formação de novos profissionais para atuação em projetos tecnológicos desenvolvidos no mercado nacional e internacional.
A empresa atua em soluções tecnológicas para setores como defesa, controle de tráfego aéreo, sistemas críticos e gestão operacional, áreas diretamente relacionadas ao ecossistema da indústria aeroespacial brasileira.