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FINANCIAMENTO

Fornecedora de ônibus elétricos de SJC terá R$ 879 mi do Novo PAC

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 3 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Novo ônibus elétrico opera em São José dos Campos
Novo ônibus elétrico opera em São José dos Campos

Fornecedora de ônibus elétricos para a cidade de São José dos Campos, a Green Energy foi selecionada para financiamento de R$ 879,4 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para aquisição de ônibus destinados ao novo sistema de transporte coletivo urbano do município.

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A empresa foi uma das contempladas com verbas do Programa Novo PAC – Mobilidade Urbana, que vai financiar a renovação da frota do transporte coletivo urbano.

A companhia venceu a licitação em São José dos Campos com a previsão de entregar 400 ônibus elétricos. O prazo inicial era até setembro de 2026, mas foi prorrogado para fevereiro de 2027 por conta de atrasos na entrega dos veículos. O custo do contrato ao município é de R$ 2,718 bilhões ao longo de 15 anos.

Financiamento

Ao todo, o Novo PAC selecionou mais de R$ 1,15 bilhão para a renovação de frota do transporte urbano em diversas regiões do país. Os financiamentos irão permitir a aquisição de ônibus urbanos em cidades de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Santa Catarina. As propostas foram publicadas no Diário Oficial da União nessa segunda-feira (18).

Os recursos serão destinados à aquisição de novos ônibus para operação no transporte público coletivo urbano, reforçando a modernização das frotas, melhoria operacional e redução da idade média dos veículos em circulação.

O objetivo do Governo Federal é ampliar a qualidade operacional dos sistemas urbanos, reduzir emissões de poluentes, incentivar a modernização tecnológica das frotas e melhorar a experiência dos passageiros no transporte coletivo.

Os financiamentos são realizados com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), por meio do programa Pró-Transporte, utilizando agentes financeiros como BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A.

Atraso na entrega em São José

O prazo final para a entrega da frota de 400 ônibus elétricos para São José dos Campos foi adiado para fevereiro de 2027. O cronograma inicial previa a entrega de todos os veículos até setembro de 2026, mas atrasos recorrentes na entrega dos ônibus provocaram o adiamento.

A cidade recebeu apenas 25% dos novos ônibus elétricos previstos para chegar até janeiro de 2026. Foram entregues 20 dos 80 veículos previstos até o primeiro mês do ano. Os 60 veículos que não foram entregues tiveram o prazo remanejado para março, mas a data também não foi cumprida.

O atraso, de acordo com a Prefeitura, está ligado a dificuldades na entrega de matérias-primas por parte de fornecedores da Green Energy.

Operadoras terão contrato estendido

Com o novo cronograma de entregas, a Prefeitura vai estender o contrato emergencial das atuais operadoras do sistema de transporte.

Firmados em abril de 2008, os contratos com a Joseense e a Expresso Maringá deveriam ter sido encerrados em abril de 2020, mas já sofreram cinco prorrogações, sendo a última delas para outubro de 2026.

Já o contrato com a Saens Peña, que foi firmado em outubro de 2010 e deveria ter sido encerrado em fevereiro de 2021, foi prorrogado quatro vezes, sendo a última também para outubro de 2026, quando a Prefeitura esperava colocar em operação o novo sistema de transporte público, com ônibus elétricos alugados.

O atual contrato das empresas deve ser prorrogado mais uma vez, desta vez até fevereiro de 2027, prazo final para o recebimento da frota completa de ônibus elétricos.

Licitação para a nova operação

Com isso, também será novamente adiada a publicação do edital de licitação para a contratação da nova operação do transporte público municipal.

Inicialmente prevista para abril e depois agosto e outubro de 2025, a licitação foi adiada para o começo de 2026, para que fossem feitos ajustes técnicos complementares no edital.

No entanto, após atraso na entrega dos ônibus elétricos, o prefeito Anderson Farias (PSD) já admite ter que lançar o edital apenas no segundo semestre deste ano.

“Talvez a licitação de operação a gente atrase também um pouco, atrase a sua aplicação. A gente deixa para acontecer no segundo semestre, mas isso ainda está sendo decidido”, disse Anderson durante evento no Paço, em 23 de abril.

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