Fornecedora de ônibus elétricos para a cidade de São José dos Campos, a Green Energy foi selecionada para financiamento de R$ 879,4 milhões junto ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), para aquisição de ônibus destinados ao novo sistema de transporte coletivo urbano do município.

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A empresa foi uma das contempladas com verbas do Programa Novo PAC – Mobilidade Urbana, que vai financiar a renovação da frota do transporte coletivo urbano.