Taubaté sedia pela primeira vez o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. O evento ocorre no dia 23 de maio, a partir das 11h, no Senac Taubaté, com entrada franca. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Mundo Mesa e o Senac-SP, e reúne produtores, restaurantes e representantes da gastronomia das rotas Mantiqueira Paulista e Rios do Vale.
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Sabor de São Paulo
O programa tem como objetivo o fomento do turismo, a divulgação dos produtores e a exposição da culinária do interior e do litoral do estado.
O Sabor de São Paulo percorre as regiões do estado com festivais e capacitações para produtores, empresários e consumidores. No período entre julho de 2023 e maio de 2026, a iniciativa passou por 38 regiões, divididas em 15 rotas, englobando 339 municípios. Os registros apontam a participação de 13 mil pessoas nos festivais e 2 mil profissionais nas capacitações de turismo e gastronomia.
Programação
O público poderá consumir produtos e pratos preparados por empreendedores e chefs da região.
Produtores e marcas:
Araukarien Cerveja, Azeites Rossini e Oliq Azeites e Olivas, Eisland Gelatos da Fazenda e Queijarias Christophe & Zeide e Estância Silvânia.
Restaurantes e chefs:
Dona Chica (Campos do Jordão), Donna Pinha (Santo Antônio do Pinhal), Nova Palmier e Colméia (Pindamonhangaba).
Participar
O evento é aberto ao público e ocorre no dia 23 de maio, das 11h às 17h, no Senac Taubaté, localizado na rua Prof. Nelson Campello, nº 202, Jardim Eulália.