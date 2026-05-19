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ENTRADA FRANCA

Festival traz gastronomia da Mantiqueira a Taubaté

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Agência SP
Taubaté sedia o Festival Sabor São Paulo no dia 23 de maio de 2026
Taubaté sedia o Festival Sabor São Paulo no dia 23 de maio de 2026

Taubaté sedia pela primeira vez o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. O evento ocorre no dia 23 de maio, a partir das 11h, no Senac Taubaté, com entrada franca. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Mundo Mesa e o Senac-SP, e reúne produtores, restaurantes e representantes da gastronomia das rotas Mantiqueira Paulista e Rios do Vale.

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Sabor de São Paulo

O programa tem como objetivo o fomento do turismo, a divulgação dos produtores e a exposição da culinária do interior e do litoral do estado.

O Sabor de São Paulo percorre as regiões do estado com festivais e capacitações para produtores, empresários e consumidores. No período entre julho de 2023 e maio de 2026, a iniciativa passou por 38 regiões, divididas em 15 rotas, englobando 339 municípios. Os registros apontam a participação de 13 mil pessoas nos festivais e 2 mil profissionais nas capacitações de turismo e gastronomia.

Programação

O público poderá consumir produtos e pratos preparados por empreendedores e chefs da região.

Produtores e marcas:

Araukarien Cerveja, Azeites Rossini e Oliq Azeites e Olivas, Eisland Gelatos da Fazenda e Queijarias Christophe & Zeide e Estância Silvânia.

Restaurantes e chefs:

Dona Chica (Campos do Jordão), Donna Pinha (Santo Antônio do Pinhal), Nova Palmier e Colméia (Pindamonhangaba).

Participar

O evento é aberto ao público e ocorre no dia 23 de maio, das 11h às 17h, no Senac Taubaté, localizado na rua Prof. Nelson Campello, nº 202, Jardim Eulália.

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