Taubaté sedia pela primeira vez o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. O evento ocorre no dia 23 de maio, a partir das 11h, no Senac Taubaté, com entrada franca. A iniciativa é do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Mundo Mesa e o Senac-SP, e reúne produtores, restaurantes e representantes da gastronomia das rotas Mantiqueira Paulista e Rios do Vale.

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Sabor de São Paulo

O programa tem como objetivo o fomento do turismo, a divulgação dos produtores e a exposição da culinária do interior e do litoral do estado.