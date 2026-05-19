Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em uma adega em Lorena. A prisão ocorreu durante a ação da Operação Impacto Letalidade, na sexta-feira (16).

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Ao perceber a presença de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o suspeito correu para o banheiro e dispensou um objeto no lixo. A atitude chamou a atenção da equipe e, após averiguação, foi localizado um revólver .38 com cinco munições intactas.