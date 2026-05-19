20 de maio de 2026
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PORTE ILEGAL

Homem joga arma no lixo do banheiro e é preso em adega no Vale

Por Da redação | Lorena
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Arma apreendida com suspeito em adega de Lorena
Arma apreendida com suspeito em adega de Lorena

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo em uma adega em Lorena. A prisão ocorreu durante a ação da Operação Impacto Letalidade, na sexta-feira (16).

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Ao perceber a presença de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), o suspeito correu para o banheiro e dispensou um objeto no lixo. A atitude chamou a atenção da equipe e, após averiguação, foi localizado um revólver .38 com cinco munições intactas.

Em busca pessoal, os policiais encontraram R$ 300 em espécie e uma chave de carro. Em vistoria ao veículo, também foi localizado um coldre contendo mais cinco munições do mesmo calibre.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido ao plantão local e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

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