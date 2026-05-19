Um homem foi preso por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa no bairro Vila Tesouro, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (18), por volta das 13h45, durante patrulhamento de policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) pela rua C e resultou na apreensão de 76 porções de drogas.

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A equipe flagrou o suspeito comercializando drogas na linha férrea. Durante a abordagem, ele ofereceu vantagem em dinheiro aos policiais em troca de ser liberado, sendo também indiciado por corrupção ativa.