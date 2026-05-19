Uma massa de ar frio e seco vai garantir tempo estável e temperaturas mais amenas em grande parte do estado de São Paulo entre esta terça-feira (19) e quinta-feira (21). Segundo o boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil Estadual, a frente fria que atuava na região deve se afastar, diminuindo as chances de chuva forte. Para as cidades do Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre nuvens, mas com neblina densa e nevoeiros nas primeiras horas do dia.
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Previsão
Terça-feira (19): O dia começa com sol entre nuvens. Contudo, o avanço da umidade marítima ainda pode provocar pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em São José dos Campos, as temperaturas variam entre 15º e 20º C, de acordo com o CPTEC do Inpe (Centro de Previsão e Estudos Climáticos). No Litoral Norte, entre 16º e 23º C.
Quarta-feira (20): A previsão é de tempo estável, com queda da umidade relativa do ar à tarde. No entanto, para a faixa litorânea, a previsão é de chuva persistente ao longo do dia.
Quinta-feira (21): O amanhecer deve ser frio e com formação de névoa. À tarde, as temperaturas sobem gradativamente. O vento úmido que sopra do oceano mantém o risco de chuviscos isolados na capital e nos arredores.
Recomendações de segurança
Diante do cenário de visibilidade reduzida nas estradas nas manhãs, o órgão estadual reforça o alerta de atenção redobrada, a redução da velocidade, a manutenção de distância segura entre veículos e o uso de farol baixo.
As autoridades lembram que a população deve acionar o número 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).