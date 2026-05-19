Uma massa de ar frio e seco vai garantir tempo estável e temperaturas mais amenas em grande parte do estado de São Paulo entre esta terça-feira (19) e quinta-feira (21). Segundo o boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil Estadual, a frente fria que atuava na região deve se afastar, diminuindo as chances de chuva forte. Para as cidades do Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre nuvens, mas com neblina densa e nevoeiros nas primeiras horas do dia.

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Previsão

Terça-feira (19): O dia começa com sol entre nuvens. Contudo, o avanço da umidade marítima ainda pode provocar pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Em São José dos Campos, as temperaturas variam entre 15º e 20º C, de acordo com o CPTEC do Inpe (Centro de Previsão e Estudos Climáticos). No Litoral Norte, entre 16º e 23º C.