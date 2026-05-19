O Vale do Paraíba terá um representante na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá: o volante Casemiro, 34 anos, nascido em São José dos Campos. No entanto, ele não é o primeiro atleta nascido no Vale do Paraíba a disputar uma Copa do Mundo.
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Na prática, esta é a nona vez que alguém nascido da região vai para uma Copa do Mundo. E tudo começou em 1938, na Copa do Mundo da França, quando o meia Brandão, nascido em Taubaté e então jogador do Corinthians, foi convocado.
Inclusive, ele serviu a seleção brasileira por 11 anos, entre 1935 e 1946, marcando 11 gols. Ele faleceu em 1988, também em Taubaté.
Depois, a Seleção Brasileira voltou a ter um atleta do Vale na Copa do Mundo de 1954, na Suíça, quando Alfredo Castilho, de Jacareí, foi convocado pela primeira vez.
E, na Copa seguinte, em 1958, Zito, de Roseira, também foi chamado. No entanto, ele não só foi como também ajudou o Brasil a ganhar dois título, com as convocações em 58 e 62.
Na Copa do Chile, ainda marcou um dos gols da final contra a Tchecoslováquia. Por fim, ele também jogaria a Copa de 1966.
Nesta Copa, na Inglaterra, Zito ainda teve a companhia de Fidélis, lateral de São José dos Campos, quando a cidade teve seu primeiro atleta convocado.
Depois, veio um hiato de 48 anos sem um atleta do Vale em Copas. Apenas em 2014, com Luiz Gustavo, de Pindamonhangaba, a Seleção Brasileira teve um representante da região.
Por fim, Casemiro, que estará nos Estados Unidos, esteve também na Copa da Rússia, em 2018 e na Copa do Catar, em 2022. Em resumo, o Vale do Paraíba tem representantes em quatro Copas consecutivas.
Jogadores do Vale na Copa
- 1938 - Brandão, de Taubaté, jogava pelo Corinthians
- 1954 - Alfredo Ramos, zagueiro natural de Jacareí, jogava pelo São Paulo
- 1958 - Zito, volante natural de Roseira, jogava pelo Santos
- 1962 - Zito, volante natural de Roseira, jogava pelo Santos
- 1966 - Zito, volante natural de Roseira, jogava pelo Santos, e Fidelis, lateral natural de São José dos Campos, jogava pelo Bangu
- 2014 - Luiz Gustavo, volante natural de Pindamonhangaba, jogava no Wolfsburg
- 2018 - Casemiro, volante natural de São José dos Campos, jogava no Real Madrid
- 2022 - Casemiro, volante natural de São José dos Campos, jogava no Manchester United
- 2026 - Casemiro, volante natural de São José dos Campos, joga pelo Manchester United