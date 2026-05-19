O Vale do Paraíba terá um representante na Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá: o volante Casemiro, 34 anos, nascido em São José dos Campos. No entanto, ele não é o primeiro atleta nascido no Vale do Paraíba a disputar uma Copa do Mundo.

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Na prática, esta é a nona vez que alguém nascido da região vai para uma Copa do Mundo. E tudo começou em 1938, na Copa do Mundo da França, quando o meia Brandão, nascido em Taubaté e então jogador do Corinthians, foi convocado.