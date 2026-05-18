A Câmara de Taubaté deve votar nessa terça-feira (19) o projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que cria o instituto da transação tributária, que visa flexibilizar a cobrança de contribuintes em dívida com o município. O texto é o terceiro item da pauta da sessão ordinária.

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A transação tributária se assemelha aos programas de anistia de juros e multa. A principal diferença, no entanto, é que o instituto da transação seria permanente, enquanto os programas de anistia são de adesão temporária. Além disso, no caso da transação, seriam adotados critérios técnicos para concessão de benefícios, como a capacidade de pagamento do devedor e o grau de recuperabilidade do crédito.