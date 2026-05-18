Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), o Estado de São Paulo deve registrar predomínio de tempo estável, com influência de uma massa de ar frio e seco, segundo a Defesa Civil. O cenário inclui temperaturas mais amenas, redução das condições de chuva e formação de nevoeiros em diferentes regiões.
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Na região do Vale do Paraíba, o tempo deve seguir o padrão previsto para o estado, com atenção especial para São José dos Campos e Taubaté, onde as manhãs podem começar com neblina e redução de visibilidade em alguns pontos.
Na terça-feira (19), a previsão indica sol entre nuvens e tempo firme na maior parte do estado. No período da manhã, há possibilidade de nevoeiro em áreas do leste e do centro paulista. No leste, podem ocorrer pancadas isoladas de chuva com raios e rajadas de vento.
Na quarta-feira (20), a massa de ar frio segue atuando. O dia deve ser de estabilidade na maior parte do estado, com exceção do litoral, onde há chance de chuva persistente. No interior, a umidade relativa do ar tende a cair no período da tarde.
Na quinta-feira (21), o tempo permanece estável, com sol entre nuvens e manhãs mais frias. A formação de neblina e nevoeiro pode ocorrer novamente nas primeiras horas do dia, principalmente em áreas do interior e do leste paulista. À tarde, as temperaturas sobem gradualmente e a umidade segue em queda.
A Defesa Civil recomenda atenção redobrada de motoristas durante períodos de nevoeiro, com redução de velocidade, uso de faróis baixos e manutenção de distância segura. Em situações de emergência, os contatos são 199 para a Defesa Civil e 193 para o Corpo de Bombeiros.