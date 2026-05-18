Entre terça-feira (19) e quinta-feira (21), o Estado de São Paulo deve registrar predomínio de tempo estável, com influência de uma massa de ar frio e seco, segundo a Defesa Civil. O cenário inclui temperaturas mais amenas, redução das condições de chuva e formação de nevoeiros em diferentes regiões.

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Na região do Vale do Paraíba, o tempo deve seguir o padrão previsto para o estado, com atenção especial para São José dos Campos e Taubaté, onde as manhãs podem começar com neblina e redução de visibilidade em alguns pontos.