Gabe Poirot, de 20 anos, sofreu um grave acidente enquanto descia uma ladeira de skate em alta velocidade e acabou atingindo o meio-fio após ser arremessado. O jovem ficou em estado crítico após a queda e permaneceu em coma por 18 dias.
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O caso ocorreu durante uma descida em uma via em 50 km/h (via urbana não especificada), quando ele perdeu o controle e caiu. Sem o uso de capacete, Gabe sofreu impacto direto na cabeça ao atingir o meio-fio.
De acordo com as informações, o jovem apresentou quadro de traumatismo craniano grave logo após o acidente. O estado de saúde foi considerado delicado nos primeiros dias de internação.
Ele permaneceu em coma durante 18 dias, com prognósticos considerados desfavoráveis ao longo do período de tratamento. Não há, até o momento, atualização pública detalhada sobre sua recuperação.