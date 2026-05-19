Gabe Poirot, de 20 anos, sofreu um grave acidente enquanto descia uma ladeira de skate em alta velocidade e acabou atingindo o meio-fio após ser arremessado. O jovem ficou em estado crítico após a queda e permaneceu em coma por 18 dias.

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O caso ocorreu durante uma descida em uma via em 50 km/h (via urbana não especificada), quando ele perdeu o controle e caiu. Sem o uso de capacete, Gabe sofreu impacto direto na cabeça ao atingir o meio-fio.