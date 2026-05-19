A vacinação contra a gripe em feiras livres segue nesta semana em São José dos Campos. A programação inclui ações em diferentes pontos da cidade, com atendimento também no período noturno.
De terça-feira (19) a domingo (24), a aplicação das doses ocorre em feiras e locais públicos de São José dos Campos, em horários alternados entre manhã e noite.
Na terça-feira (19), a vacinação será no Jardim Uirá, das 7h às 12h, e no Centro da Juventude, das 18h às 21h. Na quarta-feira (20), os pontos são a Vila Maria, pela manhã, e o Parque da Cidade, à noite.
Na quinta-feira (21), o atendimento ocorre no Jardim das Indústrias, das 7h às 12h. Na sexta-feira (22), a vacinação será na Vila Ema, pela manhã, e no Jardim Satélite, no período noturno.
No sábado (23), a ação está prevista para o Vista Verde, e no domingo (24), no Colonial, sempre no período da manhã.
A campanha também ocorre em outras frentes no município. Na Univap, no campus Urbanova, a vacinação segue até 21 de maio, com atendimento na Faculdade de Ciências da Saúde, em dois períodos diários.
Durante a semana, as Unidades Básicas de Saúde e Unidades Avançadas do município mantêm a aplicação da vacina, com atendimento encerrando uma hora antes do fechamento de cada unidade. O sistema digital Vacina Rápida informa disponibilidade de doses e tempo de espera em cada local.
A campanha segue até 30 de maio e é direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Até esta segunda-feira (18), foram registradas 93.958 aplicações no município. Em 2025, o total chegou a 223.071 doses, acima do registrado no ano anterior.
A imunização é indicada para prevenção da influenza e redução de complicações respiratórias. Entre as orientações gerais estão higienização das mãos, hidratação e manutenção de ambientes ventilados.