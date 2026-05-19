A vacinação contra a gripe em feiras livres segue nesta semana em São José dos Campos. A programação inclui ações em diferentes pontos da cidade, com atendimento também no período noturno.

De terça-feira (19) a domingo (24), a aplicação das doses ocorre em feiras e locais públicos de São José dos Campos, em horários alternados entre manhã e noite.

Na terça-feira (19), a vacinação será no Jardim Uirá, das 7h às 12h, e no Centro da Juventude, das 18h às 21h. Na quarta-feira (20), os pontos são a Vila Maria, pela manhã, e o Parque da Cidade, à noite.