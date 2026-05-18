O lançamento do álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo da Panini ocorreu cerca de 20 dias antes da divulgação da convocação final da Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (18). Por conta disso, parte dos jogadores chamados para o Mundial ficou de fora dos pacotes, enquanto outros nomes presentes no álbum não foram convocados para a competição.
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Na edição de 2026, a página dedicada ao Brasil traz 18 atletas definidos antes da lista oficial. Com a atualização da convocação, o cenário gerou divergências entre os colecionáveis e os jogadores que realmente disputarão o torneio.
Entre os convocados para a Copa do Mundo e que aparecem no álbum estão: Alisson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, Casemiro, Vinicius Jr., Raphinha e Gabriel Martinelli.
Já entre os atletas convocados para a Seleção Brasileira, mas que não estão no álbum de figurinhas, aparecem: Neymar Jr., Endrick, Ederson, Alex Sandro, Fabinho, Danilo (Botafogo), Rayan, Bremer, Weverton, Ibañez, Igor Thiago e Douglas Santos.
Por outro lado, alguns jogadores seguem no álbum, mas acabaram fora da lista final da Copa do Mundo. São eles: Bento, Éder Militão, Rodrygo, João Pedro e Estêvão.
A expectativa é de que a Panini lance um pacote complementar com as figurinhas dos jogadores convocados após a produção do álbum, prática já adotada em edições anteriores. Em 2022, por exemplo, a atualização foi disponibilizada cerca de 22 dias após o início do Mundial no Catar.