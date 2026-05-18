O lançamento do álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo da Panini ocorreu cerca de 20 dias antes da divulgação da convocação final da Seleção Brasileira, anunciada nesta segunda-feira (18). Por conta disso, parte dos jogadores chamados para o Mundial ficou de fora dos pacotes, enquanto outros nomes presentes no álbum não foram convocados para a competição.

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Na edição de 2026, a página dedicada ao Brasil traz 18 atletas definidos antes da lista oficial. Com a atualização da convocação, o cenário gerou divergências entre os colecionáveis e os jogadores que realmente disputarão o torneio.