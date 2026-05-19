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Esfaqueou mulher após vê-la tomar banho com morador de rua

Por Da Redação | Catalão (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
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Pixabay
Esfaqueou mulher após vê-la tomar banho com morador de rua
Esfaqueou mulher após vê-la tomar banho com morador de rua

A Polícia Civil de Goiás procura um homem suspeito de esfaquear a própria companheira no pescoço e depois fugir. O crime ocorreu no último sábado (16), e a vítima foi socorrida em estado grave.

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O caso foi registrado em Catalão, a cerca de 313 km de Brasília. O suspeito foi identificado como Adão Pereira da Silva, que teria confessado o ataque a pessoas próximas e também enviado mensagens à família da vítima.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada com um corte profundo na região do pescoço e precisou ser encaminhada com urgência a um hospital da região, onde foi intubada devido à gravidade do ferimento.

Testemunhas relataram que o suspeito esteve em uma barbearia próxima à residência e afirmou ter cometido o crime. Em seguida, ele teria fugido de motocicleta após deixar o local.

Ainda de acordo com relatos colhidos pelos policiais, o homem também enviou áudios à filha da vítima, nos quais dizia ter atacado a companheira e indicava onde estaria após a fuga. Até o momento, ele não foi localizado. A Polícia Civil segue com as buscas e investiga as circunstâncias do caso.

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