A Polícia Civil de Goiás procura um homem suspeito de esfaquear a própria companheira no pescoço e depois fugir. O crime ocorreu no último sábado (16), e a vítima foi socorrida em estado grave.
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O caso foi registrado em Catalão, a cerca de 313 km de Brasília. O suspeito foi identificado como Adão Pereira da Silva, que teria confessado o ataque a pessoas próximas e também enviado mensagens à família da vítima.
Segundo a Polícia Militar, a mulher foi encontrada com um corte profundo na região do pescoço e precisou ser encaminhada com urgência a um hospital da região, onde foi intubada devido à gravidade do ferimento.
Testemunhas relataram que o suspeito esteve em uma barbearia próxima à residência e afirmou ter cometido o crime. Em seguida, ele teria fugido de motocicleta após deixar o local.
Ainda de acordo com relatos colhidos pelos policiais, o homem também enviou áudios à filha da vítima, nos quais dizia ter atacado a companheira e indicava onde estaria após a fuga. Até o momento, ele não foi localizado. A Polícia Civil segue com as buscas e investiga as circunstâncias do caso.