A Polícia Civil de Goiás procura um homem suspeito de esfaquear a própria companheira no pescoço e depois fugir. O crime ocorreu no último sábado (16), e a vítima foi socorrida em estado grave.

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O caso foi registrado em Catalão, a cerca de 313 km de Brasília. O suspeito foi identificado como Adão Pereira da Silva, que teria confessado o ataque a pessoas próximas e também enviado mensagens à família da vítima.