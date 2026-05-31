A morte da adolescente Maria Catarina Souza Carvalho, de 16 anos, após uma descarga elétrica enquanto usava uma chapinha, gerou comoção no interior da Bahia. O caso foi registrado como acidente pela Polícia Civil.
O fato ocorreu no povoado de Vereda, na zona rural de Central. Segundo relatos, a jovem estava em casa com a mãe no momento do acidente.
De acordo com informações apuradas, Maria Catarina utilizava uma prancha de cabelo no quarto quando a mãe se ausentou rapidamente para buscar água. Pouco depois, a mulher ouviu gritos e, ao retornar ao cômodo, encontrou a filha desacordada e ainda sob efeito da descarga elétrica.
A mãe conseguiu retirar o aparelho da tomada e iniciou manobras de socorro antes de levar a adolescente ao hospital municipal. No entanto, Maria Catarina já chegou à unidade sem sinais vitais.
A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental e não há indícios de crime.