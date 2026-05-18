Lorena Leite, de 26 anos, que estava desaparecida desde o último sábado (16), foi encontrada na tarde desta segunda-feira (18) dentro do porta-malas do próprio carro. A jovem foi localizada consciente, mas em estado de abalo emocional, e encaminhada para atendimento médico.
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O veículo estava no Loteamento Industrial Cillos, em Americana, onde a ocorrência foi atendida pela Gama (Guarda Municipal de Americana).
De acordo com a corporação, a vítima foi encontrada com as chaves do automóvel e sem sinais aparentes de ferimentos. Após o resgate, ela recebeu os primeiros atendimentos e foi levada ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.
As circunstâncias do caso ainda não foram detalhadas pelas autoridades, que seguem acompanhando a ocorrência. Não há, até o momento, informações sobre suspeitos ou motivação.