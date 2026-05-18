19 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MACABRO

Matou enteada de 12 anos e disse que foi a mando de entidade

Por Da Redação | São João do Meriti (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Matou enteada de 12 anos e disse que foi a mando de entidade
Matou enteada de 12 anos e disse que foi a mando de entidade

A morte da estudante Myrella Freire Venceslau, de 12 anos, provocou comoção e revolta no Rio de Janeiro. A adolescente foi encontrada sem vida dentro de casa na última sexta-feira (8), em um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu no Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima foi localizada já sem sinais vitais dentro da residência onde morava.

A principal suspeita do caso, a madrasta da menina, Bianca Martins da Silva Oliveira, afirmou em depoimento que teria cometido o crime “por ordem de uma entidade”, dizendo ainda estar sob influência espiritual no momento da ação.

Segundo informações iniciais da investigação, a criança sofreu ferimentos graves e apresentava sinais de extrema violência. A crueldade do caso gerou forte repercussão e choque entre familiares e moradores da região.

A mãe da vítima acredita que o crime tenha sido premeditado. Pessoas próximas relataram que havia conflitos recorrentes entre a suspeita e a família da criança, além de discussões frequentes dentro da casa.

O corpo de Myrella está sendo velado nesta segunda-feira (11), em meio a grande comoção. O sepultamento está previsto para as 14h.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que apura as circunstâncias do crime.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários