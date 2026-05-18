A morte da estudante Myrella Freire Venceslau, de 12 anos, provocou comoção e revolta no Rio de Janeiro. A adolescente foi encontrada sem vida dentro de casa na última sexta-feira (8), em um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil.

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O crime aconteceu no Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima foi localizada já sem sinais vitais dentro da residência onde morava.