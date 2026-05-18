A morte da estudante Myrella Freire Venceslau, de 12 anos, provocou comoção e revolta no Rio de Janeiro. A adolescente foi encontrada sem vida dentro de casa na última sexta-feira (8), em um caso que está sendo investigado pela Polícia Civil.
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O crime aconteceu no Morro do Pau Branco, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A vítima foi localizada já sem sinais vitais dentro da residência onde morava.
A principal suspeita do caso, a madrasta da menina, Bianca Martins da Silva Oliveira, afirmou em depoimento que teria cometido o crime “por ordem de uma entidade”, dizendo ainda estar sob influência espiritual no momento da ação.
Segundo informações iniciais da investigação, a criança sofreu ferimentos graves e apresentava sinais de extrema violência. A crueldade do caso gerou forte repercussão e choque entre familiares e moradores da região.
A mãe da vítima acredita que o crime tenha sido premeditado. Pessoas próximas relataram que havia conflitos recorrentes entre a suspeita e a família da criança, além de discussões frequentes dentro da casa.
O corpo de Myrella está sendo velado nesta segunda-feira (11), em meio a grande comoção. O sepultamento está previsto para as 14h.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que apura as circunstâncias do crime.