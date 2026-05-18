O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) celebrou nesta segunda-feira (18) a convocação de Neymar Jr. para a Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que já esperava a presença do atacante na lista e destacou o retorno do jogador ao time nacional.
O anúncio dos 26 convocados foi feito pelo técnico Carlo Ancelotti. Pouco depois da divulgação, o senador compartilhou uma foto antiga ao lado de Neymar Jr., registrada em janeiro de 2021, no Rio de Janeiro, durante homenagem ao atleta no Maracanã.
Na postagem, Flávio Bolsonaro reforçou a expectativa de que o Brasil tenha força máxima na disputa pelo título mundial com a presença do camisa 10.
Flávio Bolsonaro já havia demonstrado aproximação pública com Neymar Jr. em outras ocasiões. Em 2022, o atacante também declarou apoio político à família Bolsonaro, o que voltou a repercutir nas redes sociais após a convocação.
A Seleção Brasileira segue sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 sob comando de Carlo Ancelotti.