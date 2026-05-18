A jovem Isabel Santos de Souza, de 24 anos, morreu após ser baleada durante um confronto entre criminosos e policiais militares ocorrido no domingo (18). A vítima foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há confirmação sobre a origem do disparo que matou a jovem.
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O caso aconteceu em Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações iniciais, Isabel aguardava uma moto por aplicativo na Rua Clarimundo de Melo quando começou a troca de tiros.
Familiares receberam a notícia da morte ainda durante a noite de domingo. O pai da jovem estava em uma igreja quando foi informado sobre o ocorrido.
Em nota, a Polícia Militar informou que o comando do 9º BPM instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias da ação policial. A Corregedoria Geral da corporação também acompanha o caso.
A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital. Até agora, não há informações sobre suspeitos presos.
Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Isabel, descrita por conhecidos como uma pessoa alegre e querida. Mensagens de despedida e revolta com a violência tomaram conta das publicações.
A família esteve no IML (Instituto Médico Legal) para a liberação do corpo. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.