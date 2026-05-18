A jovem Isabel Santos de Souza, de 24 anos, morreu após ser baleada durante um confronto entre criminosos e policiais militares ocorrido no domingo (18). A vítima foi atingida na cabeça e não resistiu aos ferimentos. Até o momento, não há confirmação sobre a origem do disparo que matou a jovem.

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O caso aconteceu em Quintino Bocaiúva, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo informações iniciais, Isabel aguardava uma moto por aplicativo na Rua Clarimundo de Melo quando começou a troca de tiros.