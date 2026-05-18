Douglas José Alem morreu aos aos 76 anos neste último domingo (17), em Jacareí. Ele foi cremado nesta segunda, no Crematório Campo das Oliveiras.

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Muito querido, Douglas deixará saudades e, também boas lembranças. Ainda assim, a tristeza é inevitável e se traduz em diveras manifestações nas redes sociais.