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LUTO

Adeus, Douglas; aos 76 anos, deixou família de luto em Jacareí

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Douglas José Alem, 76 anos
Douglas José Alem, 76 anos

Douglas José Alem morreu aos aos 76 anos neste último domingo (17), em Jacareí. Ele foi cremado nesta segunda, no Crematório Campo das Oliveiras.

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Muito querido, Douglas deixará saudades e, também boas lembranças. Ainda assim, a tristeza é inevitável e se traduz em diveras manifestações nas redes sociais.

Antonio Nunes Neto é um dos que lamentou muito. "Lá se vai meu grande amigo... Nunca estaremos longe , quando estamos no coração de alguém... Pêsames à família. Que Deus o tenha", escreveu.

Edvaldo Siqueira também lembrou do passado. "Grande Douglas e irmão do Chales junto com o Baião fizeram história em Jacareí com o Chabado, meus sentimentos a família Alem", disse.

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