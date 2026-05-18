A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte decretou luto oficial após a morte da estudante Igara Carmensi Nascimento da Costa Guimarães, ocorrida no domingo (17). A instituição divulgou nota de pesar lamentando a perda da aluna, que cursava Ciências da Religião.

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Igara Guimarães tinha 38 anos e estava em fase de conclusão do curso no campus de Natal. Além da trajetória acadêmica, ela também atuava como professora da rede básica de ensino.