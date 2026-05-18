A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte decretou luto oficial após a morte da estudante Igara Carmensi Nascimento da Costa Guimarães, ocorrida no domingo (17). A instituição divulgou nota de pesar lamentando a perda da aluna, que cursava Ciências da Religião.
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Igara Guimarães tinha 38 anos e estava em fase de conclusão do curso no campus de Natal. Além da trajetória acadêmica, ela também atuava como professora da rede básica de ensino.
Em razão do falecimento, as atividades do curso de Ciências da Religião foram suspensas nesta segunda-feira (18). A decisão foi anunciada pela universidade como forma de homenagear a estudante e prestar solidariedade à família e aos colegas.
O velório acontece no Sempre Maranguape, na Sala Central. Segundo informações divulgadas pela Uern, o cortejo será iniciado às 14h, enquanto o sepultamento está previsto para as 15h, no Sempre Cemitério Natal.
Em nota oficial, a universidade manifestou condolências aos familiares, amigos e colegas de Igara Guimarães, destacando o sentimento de pesar pela perda da estudante.